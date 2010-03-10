Евро на межбанке пошло вверх

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9760/7,9810 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9760/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2679/0,2685 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2684/0,2686 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2683/0,2685 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7975 рублей за доллар (-0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3562/1,3564 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3563/1,3565 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8090/10,8330 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8375/10,8450 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,8480/10,8595 грн./евро.