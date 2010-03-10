Финансовый кризис в Греции может отразиться на всем мире

Премьер-министр Греции Георгиос ПАПАНДРЕУ считает, что глубокий финансовый кризис, который переживает его страна, может спровоцировать новый глобальный финансовый кризис.

Об этом глава греческого правительства заявил вчера в Вашингтоне, где встречался с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, передает «Немецкая волна».

Массированная задолженность Греции, которая составляет примерно 13% ее ВВП, уже сейчас оказывает негативное воздействие на Европу, подчеркнул Г.ПАПАНДРЕУ. Это может вызвать "эффект домино" в форме повышения стоимости кредитов для ряда других стран, имеющих высокие задолженности.

"Если европейский кризис разрастется, это может привести к началу нового глобального кризиса, который будет иметь такие же тяжелые последствия, как тот, кризис, что два года назад начался в США", - цитирует слова греческого премьер агентство dpa.

В связи с этим Г.ПАПАНДРЕУ призвал ЕС и США оказать его стране поддержку в проведении экономических реформ и в борьбе против долгового кризиса. Он потребовал также ввести жесткий контроль над мировыми финансовыми рынками. По словам главы правительства Греции, финансовая нестабильность в Европе угрожает также Соединенным Штатам. Слабость единой европейской валюты евро ведет к повышению курса американского доллара, что, в свою очередь, влечет за собой рост дефицита госбюджета США.