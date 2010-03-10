Кабмин решил снизить доходность облигаций ГП «Антонов»

Кабинет министров Украины решил снизить доходность облигаций серии В на сумму 343 млн. грн. госпредприятия «Антонов» с 16,5% до 10% годовых.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №322-р от 1 марта 2010 года «О мерах по финансовому обеспечению серийного производства самолетов Ан-148», опубликованном на сайте Верховной Рады.

«Министерству промышленной политики, Министерству финансов вместе с публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в десятидневный срок решить вопрос об установлении для государственного предприятия «Антонов» процентного дохода по облигациям серии В, эмитированным согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 22 апреля в 2009 г. №476, из расчета 10% годовых на все процентные периоды», - говорится в распоряжении правительства.

Также Кабмин поручил Министерству транспорта и связи и госпредприятию «Лизингтехтранс» пересмотреть сумму на закупку самолетов Ан-148 с учетом повышения затрат на их производство.

Кроме того, правительство поручило Министерству финансов, Министерству экономики и Министерству транспорта и связи предусмотреть в проекте Госбюджета-2010 средства для финансирования производства 4 самолетов Ан-148 установочной серии.