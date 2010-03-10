В Донецкой области с ноября 2009 года по февраль 2010 года от «гриппа и пневмонии умер 191 человек, в том числе 12 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции. Согласно сообщению, в 115 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N.

В Донецком регионе доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа «А», лабораторно подтвержден пандемичный вариант гриппа A/H1N1 у 660 больных.

С 1 по 7 марта 2010 года заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется ниже эпидемического порога (на 47%). Снижение наблюдается на всех административных территориях, кроме Краснолиманского района, где уровень эпидемического порога превышен на 15%.

Всего с начала мониторинга (30 октября 2009 года) общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе составило 531 тыс. 966 случая, в том числе детей до 18 лет – 279 тыс. 33 человека. Стационарное лечение получили 30 тыс. 530 больных, из них выписано 30 тыс. 379 человек.