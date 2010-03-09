Музей Шевченко в Каневе готов на 60%

Музей Тараса Шевченко Шевченковского национального заповедника в городе Каневе Черкасской области на сегодня готов на 60%. Для его введения в эксплуатацию нужно 30 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

По словам главы Черкасской облгосадминистрации Александра ЧЕРЕВКО, сделано уже много: увеличена площадь заповедника и здания музея, что дало возможность расширить экспозицию и создать надлежащие условия для сотрудников и посетителей. Ремонтно-реставрационные работы выполнены качественно и профессионально. Музей будет иметь современные инженерные сети, пожарно-охранительное оборудование, пандусы для инвалидов. Ремонтно-реставрационные работы в музее Тараса Шевченко можно быстро завершить, и все зависит от финансирования, от того, будут ли заложены в Государственный бюджет 2010 года затраты на реконструкцию. В 2009 году область получила средства лишь 9 декабря, что не позволило их освоить в полном объеме. Подрядчикам удалось оперативно освоить до 13 млн. грн., остальные средства пришлось вернуть в бюджет.

Председатель Черкасской ОГА считает, что завершить реконструкцию музея Тараса Шевченко - это дело общенациональное.

“Опираясь на Указ Президента Украины «О мероприятиях, посвященных 150-й годовщине со дня смерти Т.Г.Шевченко и перезахоронения его в Украине», Черкасская облгосадминистрация будет просить правительство и Верховную Раду выделить средства на завершение реконструкции национальной святыни, - сказал А.ЧЕРЕВКО. - Есть реальная возможность до 22 мая 2010 года сдать этот объект”.

По словам А.ЧЕРЕВКО, уже в ближайшее время будет завершено благоустройство склонов возле могилы, обустроено подъездные дороги к Тарасовой горе, прибрежные территории, реставрацию интерьеров Успенского (Георгиевского) собора, где отпевали перед погребением Великого Кобзаря, а также будет создан Шевченковский национальный культурный центр на базе городского дома культуры, завершена газификация города и проведен газопровод к Чернечьей горе.

Справка УНИАН. Реконструкция и реставрация объектов Шевченковского национального заповедника в Каневе была начата в 2004 году в связи с подготовкой к чествованию в 2011 году 150-летия со дня возвращения праха Великого Кобзаря в Украину и в 2014 году - 200-летия от дня его рождения. В 2008 году Черкасская облгосадминистрация приняла на себя функции заказчика по проведению работ. Глава облгосадминистрации подписал ряд поручений и распоряжений по ускорению завершения ремонтно-реставрационных и восстановительных работ. Но из-за недостаточного финансирования работы длятся до сегодня.