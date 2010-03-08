Еврозона готова оказать поддержку Греции в случае необходимости, если ситуация с дефицитом бюджета страны ухудшится. Такое заявление сделал президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу, передает Associated Press. "Если испытывающей финансовые проблемы Греции потребуется помощь, мы ее окажем. Главные игроки европейского сообщества решили принять меры, которые потребуются, чтобы Греция не оказалась в изоляции", - сказал он.

По словам Н.Саркози, он против того, чтобы Греция обращалась за помощью в Международный валютный фонд (МВФ). "Государство - член еврозоны, подвергающееся нападению спекулянтов, должно полагаться на поддержку остальных участников еврозоны", - заявил он.

Отказ от обращения в МВФ озвучил и греческий премьер-министр, сообщив, что Греция не рассматривает возможность обращения за помощью в Международный валютный фонд. "Мы поддерживаем европейское решение и не делаем выбор в пользу МВФ", - подчеркнул он.

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