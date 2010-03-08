Янукович делом Бандеры хочет заработать баллы в ЕС и России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменой высшего государственного отличия проводнику ОУН Степану Бандере хочет заработать баллы в Европейском Союзе и России, а также "насолить" бывшему главе государства Виктору ЮЩЕНКО.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил аналитик Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он отметил, что россиян раздражала историческая политика, которую проводил В.ЮЩЕНКО, в том числе присвоения звания Героя Украины С.Бандере, которого в России продолжают считать нацистским колаборантом.

По мнению эксперта, В.ЯНУКОВИЧ, который походит из Восточной Украины, где люди под воздействием еще коммунистической пропаганды разделяют оценку деятельности С.БАНДЕРЫ российской властью, несложно отменить решение своего предшественника.

"Это уступка, которую ЯНУКОВИЧУ легко сделать", - сказал он.

Кроме того, отмена этого решения “бьет по ЮЩЕНКО”, которому В.ЯНУКОВИЧ проиграл предыдущие президентские выборы в 2004 году. "Показывает, что он (В.ЮЩЕНКО) уже не Президент", - добавил он.

Эксперт сказал, что отмену звания Героя Украины С.Бандере также положительно оценят в Европейском Союзе, в частности в Польше.

А.ШЕПТИЦКИЙ заметил, что В.ЯНУКОВИЧ готов пожертвовать потенциальной поддержкой, которую он мог получить на Западной Украине, пытаясь вести привлекательную для жителей этого региона политику, ради европейцев и россиян.

"Думаю, ЯНУКОВИЧУ важнее эти партнеры, нежели поддержка на Галичине и Волыни", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля депутаты Европарламента одобрили резолюцию о ситуации в Украине, в которой, среди прочего, осудили решение В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины С.Бандере и призвали нового главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА пересмотреть это решение.

5 марта В.ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Москву пообещал ко Дню Победы отменить указы о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины.