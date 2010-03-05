Мэр Калуша: это чудо, что нам дали деньги

Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 440 млн. грн. на решение экологических проблем города Калуш Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил местным журналистам городской председатель Калуша Игорь НАСАЛИК.

По его словам, во вторник, 2 марта, на своем вечернем заседании правительство рассмотрело и приняло постановление о выделении Калушу средств. «Это чудо, что нам утвердили финансирование, - заметил И.НАСАЛИК, который докладывал на заседании правительства. – Теперь нам нужно лишь освоить эти средства. Ни один министр не удержался, правительство единогласно поддержало выделение средств Калушу».

Мэр города сообщил, что правительство решило выделить 440 млн. грн. из резервного фонда госбюджета. «Эти средства должны поступить в ближайшее время единым платежом, – добавил он. - Остальные из общих около 630 млн. грн. будут предусмотрены в бюджете 2010 года».

По словам мэра, осваивать средства будет Калушский горисполком. Городская власть уже обратилась в Контрольно-ревизионное управление и Счетную палату, которые должны обеспечить контроль над их использованием.

И.НАСАЛИК поблагодарил городской совет, принявший решение о проведении референдума, который привлек внимание центральной власти к экологическим проблемам города, стал отправной точкой для всех последующих шагов и решений, и жителей города, благодаря активности которых референдум состоялся и принес серьезные результаты.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада приняла закон, которым утвержден указ Президента об объявлении территорий города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В своем указе глава государства отмечает, что вследствие принятых в свое время неправильных решений о размещении и эксплуатации хвостохранилищ, отвалов, аккумулирующих емкостей и способе ликвидации шахтных полостей, которые образовались в результате хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе, было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калиевых солей. Это повлекло многочисленные провалы земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушение домов и коммуникаций, засолку водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская.

В тот же день Президент подписал этот закон.