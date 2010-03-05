Янукович приказал готовится к наводнению

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ распорядился принять неотложные меры по предупреждению наводнений и паводков в весенний период 2010 года и ликвидации их последствий.

Об этом говорится в указе от 4 марта, текст которого размещен на сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Кабинету министров, Совету министров Крыма, областным, Киевской городской государственным администрациям безотлагательно разработать и в трехдневный срок утвердить комплекс мероприятий по предупреждению наводнений и паводков в весенний период 2010 года и ликвидации их последствий.

При этом глава государства распорядился предусмотреть определение территорий, которые могут быть затоплены весной; сбор и обработку информации, необходимой для принятия неотложных мер по защите населения и объектов экономики; проведение необходимых работ по укреплению дамб, расчистке дренажных систем, русел рек и других объектов водоотведения и жизнеобеспечения, привлекая рабочие бригады из числа граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости, на добровольной основе; подготовку к эвакуационных мероприятий и обеспечения временного расселения граждан, жилье которых пострадало от паводков; обеспечение населения территорий, пострадавших от наводнений, продуктами питания, необходимой медицинской помощью и т.д.

В.ЯНУКОВИЧ поручил обеспечить предоставление населению через СМИ оперативной и достоверной информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением и паводками, методах и способах защиты населения и территорий, принятии мер по обеспечению безопасности и мероприятиях по ликвидации.

Правительству, местным государственным администрациям поручено осуществить мероприятия по обеспечению финансирования работ по предупреждению и ликвидации последствий весенних наводнений и паводков.

Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций поставлена задача обеспечить повышенную готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий возможной весенней стихии, а также осуществлять постоянный мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Также МЧС, Министерству обороны поручено обеспечить готовность авиационной, инженерной и автомобильной техники, плавсредств и другого технического оборудования для ликвидации последствий наводнения.

Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, охрану и сохранение материальных и культурных ценностей во время ликвидации последствий стихии на подтопленных территориях, а также предоставление необходимой помощи населению в случае его отселения.