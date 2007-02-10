Ученые будут лечить киевские каштаны

Чтобы Киев по-прежнему славился пышными и здоровыми белыми каштанами, ученые предлагают лечить поврежденные деревья. Напомним, что по информации специалистов НАНУ, сегодня в столице около 2 млн. каштанов, однако более 50% из них гибнут от промышленного загрязнения химическими веществами, болезней и вредителей, пишет газета "Сегодня".

Наиболее поврежденными являются деревья в центральных районах города. "Сейчас мы проводим второй этап исследований столичных каштанов, — рассказал г-н Шумик, старший научный сотрудник Национального ботанического сада им. Гришко, кандидат биологических наук. — Цель нашей работы — разработка эффективных мероприятий, дабы повысить адаптивный потенциал деревьев. Мы также ищем способы, благодаря которым можно будет вылечить больные деревья. Результаты исследований огласим в марте этого года. Усилия стоят свеч. Ведь полная замена поврежденных каштанов новыми, розовыми, более стойкими саженцами, обойдется в почти 100 миллионов долларов (3-летний саженец каштана стоит около 100 у.е.). Ученым-селекционерам нужно сосредоточиться на выращивании генетически стойких к условиям мегаполиса видов каштана".

Кияни