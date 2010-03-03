На трассе Полтава - Кременчуг расстреляли джип

На территории Новосанжарского района Полтавской области, на автодороге Полтава - Кременчуг, неизвестные расстреляли джип.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, водитель автомобиля ранен в ногу. «Он обратился в больницу в Полтаве. Для него это была ближайшая больница», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

По факту телесного повреждения возбуждено уголовное дело по ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Для установления обстоятельств преступления в ГУ МВД в Полтавской области создана специальная следственная группа.