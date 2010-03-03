Лозинского закрыли на два месяца

Печерский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде ареста экс-депутату Верховной Рады Виктору ЛОЗИНСКОМУ, который обвиняется в убийстве жителя Голованевского району Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, таким образом суд удовлетворил представление следователя Генпрокуратуры.

Как отметили в Генпрокуратуре, срок содержания В.ЛОЗИНСКОГО под стражей избран на два месяца до проведения следственных действий в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На протяжении этого времени В.ЛОЗИНСКИЙ будет находиться в Лукьяновском СИЗО Киева.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющем характер особого издевательства, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

1 марта этого года В.ЛОЗИНСКИЙ был задержан в Киеве.