Обвиняемый в использовании подслушивающих устройств оштрафован

В Сумах осужден местный житель, который незаконно прослушивал директора телерадиокомпании государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Службы безопасности Украины в Сумской области, СБУ установила лицо, незаконно использовавшее специальные технические средства негласного съема информации для прослушивания должностных лиц. «Жучок» был обнаружен в служебном кабинете директора ТРК «Академ-ТВ» этого учебного заведения. Как выяснили сотрудники СБУ, устройство незаконно установил техник центра информационных технологий этого же высшего учебного заведения.

В августе 2009 года следователями СБУ было возбуждено уголовное дело по данному факту. В ходе следственных действий было установлено, что техник под видом исполнения своих служебных обязанностей проник в кабинет руководителя телестудии и разместил оборудование для прослушивания в одной из электрических розеток. Следствием было также выявлен и изъят специальный радиоприемник, с помощью которого злоумышленник получал информацию, поступавшую из помещения.

Заречный районный суд г. Сумы признал правонарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины («незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации»). Ему назначено наказание в виде штрафных санкций.