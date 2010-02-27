В Сумской области накрыли подпольный мини-завод по изготовлению бензина

В Сумской области правоохранители разоблачили мини-завод, на котором злоумышленники занимались незаконным изготовлением бензина и дальнейшей его продажей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции ГНА Украины в Сумской области, в селе Кулички Лебединского района группа лиц на протяжении трех месяцев изготовляла бензиновую смесь (недоброкачественный бензин марок А-76 и А-92) на специальном мини-заводе.

Работниками УБОП в Сумской области во время выезда из мини-завода был задержан автомобиль, который вез почти 5 тыс. литров бензина.

Установлено, что на мини-заводе изготовлено и передано покупателю - ООО «Б» - для дальнейшей реализации потребителям недоброкачественного товара на общую сумму 294 тыс. 683 грн.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля налоговики обнаружили в городе Ромны Сумской области нелегальную АЗС, которая два месяца незаконно торговала горючим, реализовав его за это время около 30 тонн.