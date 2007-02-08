Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает снижение политических рисков в Украине.

Как отметил в беседе с корреспондентом УНИАН, старший директор аналитической группы Fitch Ratings Эд ПАРКЕР, изменение прогноза по рейтингу Украины «BB-» на «Позитивный» в октябре 2006 года указывает «на хорошие перспективы повышения рейтинга».

Он сообщил, что двумя основными факторами, которые будут влиять на суверенный рейтинг Украины, являются «дальнейшие свидетельства того, что украинская экономика достаточно хорошо справляется с увеличением цен на газ, и сохранение относительной политической стабильности».

При этом Э.ПАРКЕР отметил, что несмотря на то, что «политический шум» в Украине, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем, Fitch считает, что «политический риск сейчас на порядок ниже, чем 2-3 года назад».

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2006 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило РДЭ на уровне «BB-» (BB минус). Агентство также подтвердило рейтинг «странового потолка» «BB-» (BB минус) и краткосрочный рейтинг «B».

Тогда в своем сообщении Fitch отмечало, что развитию экономики Украины в ближайшем будущем будут способствовать такие факторы, как высокий уровень потребительских расходов и увеличение инвестиций. «Цена, которую Украина платит России за импортируемый газ, в январе увеличилась с 50 долл. за тыс. куб. м до 95 долл. за тыс. куб. м, однако, похоже, данное увеличение прошло достаточно гладко для экономики. Это дает уверенность в том, что энергоемкая экономика страны сможет выдержать дальнейшее увеличение цены до 130 долл. за тыс. куб. м, которое ожидается в 2007 году», - указывалось в сообщении агентства.