Индия модернизирует 105 транспортников Ан-32

АНТК им. Антонова начнет модернизацию индийских военно-транспортных самолетов Ан-32 в марте 2010 года, сообщает Flightglobal. Всего планируется модернизировать 105 машин. Ранее сообщалось, что стоимость работ, которые продлятся пять лет, составит около 400 миллионов долларов.

На индийские Ан-32 будет установлена новая авионика, автоматические системы предупреждения столкновений в воздухе, системы предупреждения о приближении к земле, спутниковая навигация, новые радары, а также усовершенствованные сиденья пилотов. Испытание модернизированных Ан-32 будут осуществлять индийские пилоты.

Ан-32 отличается способностью совершать полеты в условиях жаркого климата, а также производить взлет и посадку на высокогорные аэродромы. Самолет может развивать скорость до 530 километров в час и совершать перелеты на расстояние до 3,2 тысячи километров. Грузоподъемность Ан-32 составляет 7,5 тонны.

В начале 2010 года, напоминает Лента.ру, Министерство обороны Индии направило США заявку на приобретение десяти военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III. Новые транспортники должны заменить стоящие на вооружении страны еще советские транспортники Ан-32 и Ил-76.