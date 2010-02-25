Нафтогаз будет просить у госбанков и НБУ денег за февральский газ?

НАК «Нафтогаз Украины» обратится к государственным банкам или Национальному банку за помощью в осуществлении платежа за российский газ, закупленный в феврале.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «НБУ в любом случае будет принимать участие в обеспечении транзакции посредством предоставления требуемой суммы из своих резервов, поскольку центробанк не заинтересован в выходе «Нафтогаза» на межбанковский рынок с крупной заявкой на покупку валюты. При этом экономист допускает, что правительство может обратиться за помощью к России, предлагая новую сделку «импорт за транзит».

А.БЛИНОВ прогнозирует, что в 2010 году Украина импортирует 33 млрд. кубометров природного газа за 10,7 млрд. долларов. Для сравнения, напомнил он, в 2009 году Украина импортировала 37,9 млрд. кубометров общей стоимостью 8 млрд. долларов. Таким образом, физические объемы импорта сократятся на 13%, а стоимостные - вырастут на 34%, полагает экономист.

По словам А.БЛИНОВА, данное расхождение объясняется тем фактом, что в 2009 году средневзвешенная цена импорта газа в Украину составляла 210 долларов за 1000 кубометров, тогда как по итогам 2010 года она должна повыситься до 325 долларов. В частности, в первом квартале т.г. Украина уже платит 305 долларов за 1000 кубометров, отметил экономист. Он считает, что ежемесячные платежи «Газпрому» в этом году будут устойчиво превышать 600 млн. долларов, а в пиковые месяцы - достигать 1 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.