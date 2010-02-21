Ирак не намерен привлекать иностранцев к добыче нефти

Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что государство не планирует больше привлекать иностранные компании для разработки нефтяных месторождений страны, кроме тех, которые выиграли тендеры в 2009 г. Иначе, по его словам, страна окажется сильно зависимой от зарубежных компаний, передает Reuters. "Те месторождения, которые не выставлялись на тендеры, или право на разработку которых никто не получил, Ирак будет разрабатывать самостоятельно" - добавил премьер.

Ирак - четвертая страна в мире по величине запасов нефти и 11-е государство-нефтедобытчик.

12 декабря 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, группа компаний, возглавляемая российским энергетическим гигантом ЛУКОЙЛ, выиграла тендер на освоение одного из наиболее привлекательных иракских нефтяных месторождений "Западная Курна". Его разведанные запасы составляют 12,9 млрд барр.