Грабители нападали на одиноких прохожих с арматурой и пистолетом

Работники милиции в Ирпене Киевской области задержали группу грабителей, которые на улицах нападали на прохожих.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, преступниками оказались два брата 18-ти и 20-ти лет и их ранее судимый 21-летний товарищ.

Вооружившись арматурой и пистолетом, троица по вечерам отслеживала одиноких прохожих и нападала на них, отбирая ценные вещи и деньги.

Сейчас правоохранителям известно уже по меньшей мере о трех случаях с их участием, а в ближайшем будущем эта цифра может значительно увеличиться. Ведь с начала года в регионе произошло 35 нераскрытых случаев грабежа.

На сегодняшний день против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 15 (покушение на преступление) и 186 ч.2 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.