В аэропорту Донецка задерживается прием рейсов в связи с сильным туманом.

Как сообщили УНИАН в справочной службе аэропорта, в данное время задерживается прибытие двух рейсов – из Еревана и Киева (Борисполь). По расписанию самолеты должны были прибыть в 10.10 и 10.50 утра соответственно.

«Самолеты пока не вылетели из Еревана и Киева в связи с сильным туманом в Донецке», - сказали в справочной.

Одновременно в справочной отметили, что аэропорт Донецка работает по отправлению рейсов. Так, в 6.15 утра убыл рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), а в 7.16 – в Киев (Борисполь).

Всего, согласно расписания, в течение дня 20 февраля аэропорт Донецка должен принять 9 и отправить 8 рейсов.