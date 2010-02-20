Харьковский УБНОН обновился на 50%

Личный состав Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков Главного управления МВД Украины в Харьковской области обновлен на 50% после выявления причастности работников УБНОН к наркобизнесу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил заместитель начальника управления Олег ТОПОРКОВ.

По его словам, после выявленного факта сотрудники УБНОН ГУ МВД Украины в Харьковской области прошли переаттестацию, после чего личный состав подраздела был кардинально обновлен.

«Было принято решение о проведении внеочередной аттестации сотрудников всего управления УБНОН. В результате были проведены изменения и в районных подразделах, и в руководстве. Дело, возбужденное против бывших сотрудников, расследуется прокуратурой и контролируется Службой безопасности Украины. Около половины сотрудников перешли работать в другие подразделы, были проведены ротации. Новые сотрудники пришли работать в сам аппарат УБНОН. Процентов на 40 обновился руководящий состав, а в целом на 50% - весь штат УБНОН», - сказал О.ТОПОРКОВ.

«Уволены в целом приблизительно 15-20 сотрудников», - добавил он.

О.ТОПОРКОВ акцентировал, что УБНОН продолжает активно противодействовать ведению наркобизнеса на территории области.

Так, по его словам, за 2009 год сотрудниками УБНОН было разоблачено свыше 4 тыс. наркопреступлений, из которых 1347 - тяжких. Возбуждены уголовные дела, по которым проходят 408 человек, арестованы 225 человек. Из незаконного обращения изъято около 300 кг наркотического сырья.