Город Сумы уже больше 17 часов - без воды

В Сумах из-за аварии на очистительном коллекторе уже более 17 часов отключено водоснабжение на всех водозаборах областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, с вчерашнего дня, с 16.00, в Сумах прекращено водоснабжение города из-за того, что на очистительном коллекторе произошел прорыв задвижки. По словам представителей коммунального предприятия «Горводоканал», аварийные службы должны были включить воду сразу после замены неисправной задвижки диаметром 800 мм.

Пресс-служба Сумского городского совета в настоящее время не комментирует ситуацию, но в 10.00 обещает провести брифинг для СМИ с представителем КП «Горводоканал».

Между тем в Сумах возникли проблемы с питьевой водой: купить в продовольственных магазинах негазированную или газированную минеральную воду еще вечером было тяжело.

Сумские супермаркеты вывесили объявление, что 5-литровых емкостей с водой в продаже нет, поэтому местные жители активно раскупают полторалитровые бутылки. У немногочисленных уличных водонапорных колонок выстраиваются очереди людей, набирающих воду ведрами.