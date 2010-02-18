В Мариуполе задержана преступная группа

В городе Мариуполе Донецкой области задержана преступная группа, которая более полугода грабила людей, угрожая им пистолетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, только документированием противоправной деятельности этой преступной группы милиционеры занимались более двух месяцев.

По словам начальника отдела борьбы с организованной преступностью Мариупольского горуправления милиции Михаила УЗУНА, преступная группа состояла из троих мужчин и одной девушки, которая выполняла роль так называемой «наводчицы».

Обычно двое злоумышленников под угрозой пистолета отбирали у жертвы барсетку или сумку, а третий поджидал подельников в машине. Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, добычей злоумышленников становились незначительные суммы.

М.УЗУН рассказал, что, например, в начале ноября 2009 года банда ограбила продавца продовольственных товаров в Приморском районе города. Злоумышленники в масках из спортивных шапок и с макетом пистолета Макарова ворвались в магазин, когда продавец осталась одна, направили на женщину «оружие» и, сорвав с нее фартук с деньгами, скрылись. В рабочем переднике потерпевшей оказалось 550 грн.

В милиции отметили, что на счету злоумышленников 6 доказанных нападений. Все участники преступной группы – местные жители возрастом от 20 до 30 лет, все мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

В настоящее время по преступным эпизодам данной группы возбуждены уголовные дела в следственных отделениях трех райотделов милиции Мариуполя. Проводится расследование, идет сбор полной доказательной базы, чтобы виновные не ушли от наказания, заключил М.УЗУН.