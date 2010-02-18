КГГА объявила о продаже столичной земли

24 марта в Киеве проведут аукцион по продаже столичной земли.

Об этом сообщается в объявлении Главного управления земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации, размещенном в муниципальной газете “Хрещатик” (№23 (3654)).

На земельные торги выставляется семь участков общей площадью 2,29 га.

Так, к продаже предлагается 1,34 га на ул. Новопироговской, 34-38 (Голосеевский район) со стартовой ценой 34 млн. 324 тыс. 991 грн. (2 тыс. 559 грн. за 1 кв. м); 0,25 га на ул. Луначарского, 24-а (Днепровский район) со стартовой ценой 8 млн. 119 тыс. грн. (3 тыс. 241 грн. за 1 кв. м); 0,32 га на ул. Алма-Атинской, 35-б (Днепровский район) со стартовой ценой 4 млн. 372 грн. (1 тыс. 244 грн. за 1 кв. м); 0,08 га на ул. Челябинской, 7-а (Днепровский район) с начальной ценой 2 млн. 998 тыс. 518 грн. (3 тыс. 720 грн. за 1 кв. м); 0,14 га на ул. Николая Лаврухина, 7-б (Деснянский район) с начальной ценой 2 млн. 814 тыс. 601 грн. (2 тыс. грн. за 1 кв. м); 0,1 га на ул. Милославской, 17 (Деснянский район) со стартовой ценой 2 млн. 695 тыс. 249 грн. (2 тыс. 647 грн. за 1 кв. м) и 0,16 га на ул. Маршала Тимошенко, 2-4 (Оболонский район) со стартовой ценой 4 млн. 437 тыс. 807 грн. (3 тыс. 282 грн. за 1 кв. м ).

С полным комплектом документации относительно объектов можно ознакомиться в ГУ земельных ресурсов (ул. Крещатик, 32-а, ком. 415).

Согласно объявлению, торги пройдут в помещении Украинской универсальной биржи в 10.00.

Победителям земельных торгов мэрия обещает оказать помощь при получении разрешений на разработку проектной документации, необходимой для осуществления застройки приобретенного на земельных торгах земельного участка, ее согласовании и утверждении.