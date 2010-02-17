В Черкассах переименуют площадь Ленина

В Черкассах площадь Ленина вскоре переименуют в Соборную.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты на последней сессии Черкасского горсовета.

Окончательное решение о переименовании будет принято лишь после проведения общественных слушаний.

Как сказал УНИАН начальник Управления планирования и архитектуры Департамента архитектуры, строительства и землеустройства Черкасского горисполкома Николай УПИР, переименование площади Ленина в Соборную исторически оправдано. Именно такое название она имела в XIX веке, поскольку рядом размещался Свято-Николаевский собор. Позже, в XX веке площадь называлась Центральной, просуществовав с таким “именем” до 1970 года. Тогда в честь 100-летия со дня рождения В.Ленина был установлен гранитный постамент, и площадь получила новое название, которое она имеет до нынешнего времени.

Городской голова Черкасс Сергей ОДАРИЧ заверил, что никаких финансовых расходов город от этого переименования не понесет. Поскольку в областном центре нет ни одного зарегистрированного объекта по адресу “площадь Ленина”.