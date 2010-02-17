Ученые установили, от чего умер Тутанхамон

Учёные в Чикаго пришли к выводу что знаменитый египетский фараон Тутанхамон скончался в результате заболевания малярией.

Как сообщает радио «Свобода», исследования шестнадцати мумий египетских правителей показали, что четверо, включая Тутанхамона, перенесли тяжёлую форму малярии. Это открытие опровергает предположение, что юный фараон был убит или умер от какой-то иной болезни.

Тутанхамон, чья нетронутая гробница была обнаружена в 1922 году, умер примерно в 1324 году до нашей эры, ему было, как предполагают учёные, 19 лет.