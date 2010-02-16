Минюст предлагает установить 5 видов всеукраинского референдума

Министерство юстиции предлагает законодательно урегулировать порядок проведения всеукраинского референдума и выносит на общественное обсуждение проект соответствующего закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

Он подчеркнул, что право украинского народа на непосредственную реализацию народного суверенитета путем проведения всеукраинского референдума и право гражданина на участие в таком референдуме определено Основным Законом государства.

Однако, подчеркнул Н.ОНИЩУК, до сих пор все попытки законодательного урегулирования порядка проведения всеукраинского референдума оказывались напрасными. В частности, Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента на Закон «О всеукраинском референдуме», принятый Верховной Радой Украины 5 июня 2009 года.

По словам министра юстиции, учитывая то, что в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 92 Конституции Украины организация и порядок проведения выборов и референдумов определяются исключительно законами Украины, любые результаты народного волеизъявления без надлежащего законодательного урегулирования этого вопроса могут быть подвергнуты сомнению, что повлечет негативные последствия для Украинского государства.

Подготовленный Министерством юстиции законопроект ставит целью урегулировать правоотношения, связанные с инициированием, назначением (провозглашением), подготовкой и проведением всеукраинского референдума в соответствии с Конституцией Украины, устранить несоответствие Закона "О всеукраинском и местных референдумах" Конституции Украины, создать реальную возможность воплощения решений, принятых на всеукраинском референдуме.

Законопроектом определяется понятие и предмет всеукраинского референдума; основные принципы всеукраинского референдума; законодательные ограничения относительно проведения всеукраинского референдума; основы финансового обеспечения подготовки и проведения всеукраинского референдума; вопросы организации проведения всеукраинского референдума, в частности, создания и деятельности комиссий по всеукраинскому референдуму; проведение агитации; голосование; установление результатов всеукраинского референдума.

В соответствии с предметом, в законопроекте устанавливаются конституционный, ратификационный, законодательный, общий и консультативный всеукраинские референдумы. Нормируются особенности каждого из названных видов всеукраинского референдума.

Принципиальными новшествами этого законопроекта, проинформировал Н.ОНИЩУК, являются нормирование порядка осуществления народной инициативы относительно принятия новой редакции Конституции (осуществление учредительной власти украинского народа) и внедрение законодательного референдума, в том числе с целью отмены отдельных законов Украины (осуществление права т.н. "народного вето").

Предусматривается, что принятие Закона Украины “О всеукраинском референдуме” позволит усовершенствовать юридический механизм реализации гражданами Украины своего конституционного права на участие во всеукраинском референдуме и будет способствовать утверждению в Украине конституционно-правового режима референдной демократии. А именно: создаст реальную возможность инициировать, организовывать и проводить всенародное голосование и воплощать решения, принятые на всеукраинском референдуме в жизнь общества и государства; будет содействовать дальнейшему развитию гражданского общества в Украине и утверждению демократии и верховенства права; будет стимулировать развитие других форм и видов непосредственной демократии, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Замечание и предложения к проекту будут приниматься Министерством юстиции от физических и юридических лиц до 15 марта 2010 года по адресу: г. Киев, ул. Городецкого, 13, Министерство юстиции, Департамент конституционного и административного права или на электронную почту: consta@minjust.gov.ua.