Наблюдатели из Херсонской области выступают за пересчет голосов

Ряд наблюдателей из Херсонской области заявляют о многочисленных нарушениях в регионе под время голосовании во втором туре президентских выборов и выступают за пересчет голосов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили наблюдатели Денис ЛОШКАРЁВ (УИК № 28 ОИК № 184), Дмитрий ИЛЬЧЕНКО (ОИК № 184), Екатерина ГАНДЗЮК (УИК № 4 ОИК № 185).

Так, объясняя необходимость пересчета, Д.ЛОШКАРЁВ, в частности, отметил, что на некоторые участки ОИК было завезено на 4-8% больше бюллетеней, чем включено избирателей в списки. "Куда они (бюллетени) шли - нетрудно догадаться", - сказал он.

Кроме того, наблюдатель сообщил о том, что везде происходил массовый подвоз избирателей, в том числе на транспортных средствах с символикой Партии регионов, иногда по 70-100 человек дополнительно включались в списки, контроль за хранением избирательной документации после голосования был крайне неподобающим.

"Поэтому я считаю, что пересчет голосов крайне необходим, потому что то, что происходило, я иначе как фальсификациями назвать не могу", - заявил наблюдатель, высказав мнение, что "пересчет, независимо от его результатов, позволит улучшить избирательное законодательство, чтобы в будущем не было подобных нарушений".

Со своей стороны Е.ГАНДЗЮК отметила, что на ее участке и на многих других "происходила массовая покупка голосов, фотографирование бюллетеней". "Цена голоса - от 100 до 400 грн. Но хуже всего, что эту схему практически трудно было доказать, в том числе из-за нежелания членов комиссий делать это", - сказала она, отметив при этом, что, "к сожалению, пересчет голосов мало что докажет, нужно только переголосование".

По словам Д.ИЛЬЧЕНКО, если бы был проведен пересчет голосов на тех участках и округах, где выявлено больше всего нарушений, то, в частности, он бы выявил как минимум 50-60 человек, которые включались дополнительно в списки по каждому участку, в том числе без предъявления человеком каких-либо документов. Кроме того, он отметил, что в отдельных комиссиях заранее было принято решение о включении в список "всех, кто пожелает".

Также наблюдатель обратил внимание и на то, что в день голосования избирателям поступали неизвестные СМС с просьбой "из-за внесения изменений в избирательное законодательство" ставить отметку (+) возле одного из кандидатов и (-) - возле другого. "И такие бюллетени учитывались в пользу Виктора ЯНУКОВИЧА", - отметил Д.ИЛЬЧЕНКО.

"Поэтому, если оба кандидата хотят иметь легитимность своей власти, то они должны провести пересчет там, где были зафиксированы нарушения. А если будет сопротивление по пересчету, то это будет свидетельствовать, что нарушения были и разоблачения их боятся", - сказал наблюдатель.

Отвечая на вопрос, почему была положительная реакции международных наблюдателей на ход голосования во втором туре выборов, Е.ГАНДЗЮК сказала, что международные наблюдатели мало разбираются в тонкостях украинского избирательного законодательства, а потому "извне для них все было хорошо".