Доллар на межбанке идет вниз

Сегодня в США празднуют День президентов, в связи с этим торги по доллару возможны только валютированием ТОМ.

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись продолжающимся падением котировок – 8,0130/8,0315 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2650/0,2657, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9025/10,9300. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3598/1,3600 (пятница, 12 февраля, - 1,3627/29).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,5000, а также по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,0000.