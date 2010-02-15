Ветром снесло крышу с детского дома

11:12, 15 февраля 2010
Общество
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ЧП в Днепропетровской области

В селе Межирич Павлоградского района Днепропетровской области сильным ветром сорвало часть крыши с двухэтажного здания детского дома для сирот «Моя семья».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, добавив, что это произошло в субботу.

21 воспитанник детдома и 15 человек персонала заведения временно отселены.

На заседании Павлоградской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о срочном ремонте крыши детдома.

 

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