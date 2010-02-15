Янукович: Тимошенко не оставила себе шансов

Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО не оставила себе шансов остаться на должности премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я уверен в том, что своей пятилетней работой во власти она не оставила никаких шансов быть на этой должности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На вопрос, будет ли Партия регионов добиваться ее отставки, В.ЯНУКОВИЧ спросил: «А как может быть иначе?».

«Пришла новая власть. Старая власть, которую не признал украинский народ на этих выборах, должна уйти. Это демократический принцип», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, уже есть кандидатура нового премьер-министра, и она будет названа сразу после инаугурации.