Янукович: Тимошенко не оставила себе шансов
00:36, 15 февраля 2010Общество
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"Уже есть кандидатура нового премьера"
Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО не оставила себе шансов остаться на должности премьер-министра Украины.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я уверен в том, что своей пятилетней работой во власти она не оставила никаких шансов быть на этой должности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
На вопрос, будет ли Партия регионов добиваться ее отставки, В.ЯНУКОВИЧ спросил: «А как может быть иначе?».
«Пришла новая власть. Старая власть, которую не признал украинский народ на этих выборах, должна уйти. Это демократический принцип», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, уже есть кандидатура нового премьер-министра, и она будет названа сразу после инаугурации.
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