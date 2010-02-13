Президент Молдавии поздравил Януковича

Исполняющий обязанности президента Молдовы Михай Гимпу провел телефонный разговор с лидером Партии регионов Виктором Януковичем, во время которого искренне поздравил с избранием на пост Президента Украины. Как сообщили в молдавском парламенте, М.Гимпу пожелал В.Януковичу крепкого здоровья и успехов в нелегкой, но благородной деятельности на посту главы государства, Украине - процветания, а украинскому народу - счастья и благополучия.

И.о.президента Молдовы выразил уверенность в том, что под руководством В.Януковича украинский народ добьется больших успехов в консолидации украинского государства. М.Гимпу подчеркнул, что общими усилиями соседние государства призваны укреплять отношения дружбы и взаимного доверия, углублять сотрудничество в различных областях для повышения уровня партнерских отношений между Молдовой и Украиной на благо граждан двух государств, а также взаимного продвижения евроинтеграционных устремлений.

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