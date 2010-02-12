СБУ ликвидировала порностудию

В Луцке сотрудники СБУ совместно с правоохранителями пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением через Интернет порнографической фото- и видеопродукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Волынской области, установлено, что гражданин Германии и местная жительница – директор одного из модельных агентств организовали в Луцке работу порностудии. Злоумышленники арендовали квартиру в одном из жилых домов в центре города. Финансирование осуществлялось за средства гражданина Германии, который привез компьютерную технику и наладил ее. Сам же организатор провел и кастинг 10 завербованных девушек.

В ходе расследования выяснилось, что порностудия работала круглосуточно, «актрисы» - в две смены, по 12 часов каждая. Видеопродукция в режиме on-line транслировалась на 50 интернет-сайтах. Стоимость услуги для заказчика стоила 2 евро в минуту.

Во время проведения спецоперации представители правоохранительных органов задержали 11 человек, на арендованной квартире изъято большое количество видеопродукции и компьютерной техники.

СБУ в отношении четырех граждан Украины и гражданина Германии возбудила уголовное дело по ч. 3. ст. 28, ч. 3 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение в составе организованной группы изображений и видеопродукции порнографического характера) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.