Посол США: Украине надо продолжить реформы в сфере права

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ считает, что в Украине должны быть продолжены реформы в сфере верховенства права и правоохранительной сфере, если страна стремится стать частью демократического мирового сообщества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом посол сказал в ходе встречи с министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ сегодня в Киеве.

Дж.ТЕФФТ отметил, что, невзирая на смену политических элит, в стране должна быть обеспечена работа над законопроектами в соответствующих отраслях, разработка которых длилась последние несколько лет, и над созданием институтов, обеспечивающих полноценную реализацию и защиту гражданских прав и свобод в Украине.

«Развитые демократические страны с пристрастием относятся к вопросам верховенства права. Это основы государственности, которые необходимы для обеспечения, реализации и защиты прав и свобод граждан», - отметил посол.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы продолжения в Украине после президентских выборов работы над Уголовным процессуальным кодексом, проект которого был разработан Министерством юстиции и находится на стадии принятия правительством.

Подчеркивалась необходимость продолжение работы над законопроектами о прокуратуре, статусе судей, а также важность введения нового антикоррупционного законодательства, которое должно вступить в силу с 1 апреля 2010 года.

Н.ОНИЩУК заверил Дж.ТЕФФТА в безальтернативности этого пути. «Украинское общество сделало существенные шаги в реализации доктрины верховенства права за последние пять лет и стремится, чтобы приобретенные ценности, в том числе в сфере прав человека, сохранились. Это подтверждают и заявления, которые раздаются от политических элит Украины из всех лагерей», - отметил Н.ОНИЩУК.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что интенсивность и результативность начатых реформ будет зависеть от желания и готовности демократических стран – Европейского Союза и США, поддержать Украину на пути этих реформ.

«Для получения эффективных результатов нужна консолидированная работа как внутри Украины, так и со стороны наших партнеров в мире», - сказал министр.