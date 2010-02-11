Western Union ищет, как выполнить требование Нацбанка

Компания Western Union до 1 мая 2010 года намерена перейти на безбланковую технологию работы в Украине.

«Согласно требованиям компании «Вестерн Юнион» агентская сеть АО «Райффайзен Банк Аваль» (включая все банки-субагенты) должна до 1 мая 2010 года перейти на использование безбланковой технологии ACR (Automated Customer Receipt). Переход на безбланковую технологию отвечает стратегии развития компании «Вестерн Юнион» в Украине. Эта технология на данный момент используется во многих странах мира, и переход на нее является необходимым условием последующего развития сервиса «Вестерн Юнион», – говорится в сообщении «Райффайзен Банка Аваль», направленном банкам-субагентам, текстом которого располагает УНИАН.

При этом использование безбланковой технологии не означает полный отказ от стандартных бланков. В исключительных случаях допускается использование стандартных бланков при возникновении технических проблем и невозможности работы по технологии ACR.

В документе указывается, что использование безбланковой технологии при отправлении переводов позволит сообщать клиенту курс, который действует в программном обеспечении до отправления перевода в системе, что на данный момент является одним из требований Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Национальный банк Украины обратился к коммерческим банкам с просьбой воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

Регулятор указывал на то, что действующее законодательство Украины не позволяет осуществлять переводы за пределы Украины в гривне, поэтому данная услуга системы Western Union предоставляет возможность банку лишь принять от инициатора перевода средства в гривне, а отправить за границу перевод можно исключительно в иностранной валюте.

В Нацбанке настаивали на том, что новая услуга по международному переводу должна быть прозрачной для клиента, то есть он должен поставить свою подпись под информацией о курсе гривни к иностранной валюте и сумме в иностранной валюте, которая будет выплачена получателю перевода.

В свою очередь, компания Western Union заявила, что обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют согласно требованиям Национального банка Украины.