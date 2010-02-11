Кто отправил депутату SMS с угрозами?

В Житомирской области Служба безопасности Украины разыскала анонима, который отправил депутату горсовета SMS-сообщение с угрозами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области. При этом в СБУ не уточнили, к какой именно политической силе принадлежит депутат.

Сообщается, что в середине декабря 2009 года на мобильный телефон одного из депутатов Житомирского городского совета поступило анонимное SMS-сообщение с угрозой поджога имущества, которое принадлежит ему и его семье. Сам заявитель связал это с исполнением им обязанностей депутата.

Сотрудники УСБУ быстро установили автора анонимного послания – им оказался 30-летний неработающий житель Житомира.

СБУ учла искреннее раскаяние анонима в содеянном и отсутствие у него соответствующих средств для выполнения высказанных в анонимке угроз.

Поскольку никаких конкретных действий для их реализации человек не принимал, СБУ ограничилась в отношении анонима мерами профилактического характера - объяснили реальные последствия его возможных действий и предупредили, чтобы в будущем такого больше не делал, сообщили в пресс-группе УСБУ.