Иностранные инвесторы считают, что после выборов в Украине риски выросли

Иностранные инвесторы негативно оценивают ситуацию в Украине, которая сложилась после второго тура президентских выборов. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на агентство финансовых новостей Bloomberg, стоимость украинских государственных облигаций упала на полпроцента и на столько же подешевела гривня.

По мнению банковских стратегов Андреаса КОЛБЕ и Кун ЧАУ, «на данный момент риски растут ввиду того, что окончательный результат может быть отрицаем со следующими возможными юридическими шагами. Поэтому мы рассматриваем результат этих выборов как несколько негативный для рынков».

Другой влиятельный обозреватель, нобелевский лауреат по экономике Пол КРУГМАН в интервью финансовому телеканалу CNBC напомнил, что «программа кредитования Украины со стороны Международного валютного фонда на сумму 16,4 млрд. долл. остается замороженной, к тому же у глобальных инвесторов несколько уменьшается аппетит к рискованным капиталовложениям, поэтому перспектива очередного раунда политического поединка весьма негативно повлияет на украинские рынки».