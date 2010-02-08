Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,07 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 7 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 7 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,08 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,27 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 февраля понизился на 1% и составляет в среднем 0,2594 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2625 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,14 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 7 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 7 февраля понизился на 1,5% и сегодня составляет 0,2580 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,3% – до 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2625 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,04/8,11 грн., евро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,045/8,118 грн., евро – 10,90/11,20 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0004, к евро – 10,953348, к российскому рублю – 0,2626.