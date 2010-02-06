Усилена охрана госучреждений в Днепропетровской области

В Днепропетровской области с вечера 6 февраля усилена охрана государственных учреждений.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.

По его словам, усиление охраны проходит "путем ориентирования суточных нарядов ГАИ и патрульно-постовых служб маршрутами, которые скоординированы вблизи государственных учреждений".

Всего в области к обеспечению порядка на выборах привлечено 5 тыс. сотрудников милиции.