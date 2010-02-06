Усилена охрана госучреждений в Днепропетровской области
22:19, 06 февраля 2010Общество
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Привлечено 5 тыс. сотрудников милиции
В Днепропетровской области с вечера 6 февраля усилена охрана государственных учреждений.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.
По его словам, усиление охраны проходит "путем ориентирования суточных нарядов ГАИ и патрульно-постовых служб маршрутами, которые скоординированы вблизи государственных учреждений".
Всего в области к обеспечению порядка на выборах привлечено 5 тыс. сотрудников милиции.
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