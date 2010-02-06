В мусорном баке нашли труп младенца
17:22, 06 февраля 2010Общество
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Сообщение из Херсона
В Херсоне в мусорном баке найден труп новорожденного мальчика с плацентой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД в Херсонской области.
Согласно сообщению, труп ребенка был обнаружен вечером 3 февраля.
Тело лежало в полиэтиленовом пакете. По данным судмедэкспертов, ребенок был задушен.
Милиция возбудила уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка).
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