В Украине наступает «день тишины» перед назначенным на 7 февраля вторым туром выборов Президента.

Завтра политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

В соответствии с законодательством, ночью все предвыборные агитационные материалы должны быть сняты.

В соответствии с официальными результатами голосования 17 января, во второй тур президентских выборов вышли В.ЯНУКОВИЧ, получивший 35,32% голосов избирателей, и Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.