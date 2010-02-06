В Украине наступает «день тишины»
00:00, 06 февраля 2010Общество
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Перед выборами Президента
В Украине наступает «день тишины» перед назначенным на 7 февраля вторым туром выборов Президента.
Завтра политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.
В соответствии с законодательством, ночью все предвыборные агитационные материалы должны быть сняты.
В соответствии с официальными результатами голосования 17 января, во второй тур президентских выборов вышли В.ЯНУКОВИЧ, получивший 35,32% голосов избирателей, и Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.
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