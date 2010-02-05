Студенческий союз призывает молодежь поддержать Тимошенко

Представители Национального студенческого союза (НСС) призвали украинское студенчество активно участвовать в голосовании во время второго тура выборов Президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили президент НСС Анатолий ИГНАТОВИЧ, вице-президент НСС по вопросам международного сотрудничества Оксана ЛАГАН и другие представители студенческого объединения.

“Мы призываем студентов не быть равнодушными, потому что это возможность влиять на дальнейшую судьбу государства”, - отметил А.ИГНАТОВИЧ.

Они сообщили, что для активизации участия студентов представители НСС провели перед вторым туром выборов президента в вузах страны агитационную кампанию с использованием плакатов соответствующего содержания.

А.ИГНАТОВИЧ напомнил также, что, как уже заявлял НСС, большинством членов объединения принято решение поддерживать кандидата Юлию ТИМОШЕНКО, поскольку они довольны деятельностью действующего правительства и действующего премьера и уже существующим “эффективным диалогом” относительно решения проблем студенческой молодежи.

“Мы, студенты, как часть будущей научной элиты государства, патриоты своей страны призываем каждого сознательного украинца отдать свой голос за изменения, инновации и европейское развитие, поддержав на выборах Юлию ТИМОШЕНКО”, - озвучил А.ИГНАТОВИЧ обращение НСС к избирателям Украины.

По его словам, несмотря на попытки участников избирательной кампании организовать подкуп голосов студентов, предлагая им от 100 до 1 тыс. грн., “оклеветание конкурентов”, студенчество остается объединенным и в этой среде нет никаких расколов. “Напротив, есть консолидация, объединение вокруг жизненных ценностей и никакие провокации относительно языка, никакие провокационные заявления относительно других противоречивых вещей не способны заставить студентов поссориться», - заверил президент НСС.

Он сообщил, что возглавляемый им союз объединяет органы студенческого самоуправления в приблизительно 100 высших учебных заведениях Украины 3-4 уровней аккредитации.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля на пресс-конференции во Львове А.ИГНАТОВИЧ заявил о решении большинства в НСС поддержать Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре выборов и озвучил соответствующее обращение к гражданам Украины.

В документе, в частности, отмечается, что «Национальный студенческий союз, ведущее независимое всеукраинское объединение органов студенческого самоуправления и студенческих организаций, выражающее интересы 2,5 млн. чел., которые учатся, своим большинством поддерживает инициативу украинской интеллигенции во главе с Борисом ПАТОНОМ и призывает каждого украинца прийти на выборы и избрать путь интеллектуального развития, путь реформ и построения европейского государства».