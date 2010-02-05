Перед ЦИК запретили парковать автомобили

До 17 февраля на площади перед Центральной избирательной комиссией Украины запрещено парковать автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в помещении ЦИК было объявлено по внутреннему громкоговорителю.

В частности, парковка автомобилей будет запрещена с сегодняшнего дня с 18.00 и до 17 февраля на время проведения повторного голосования по выборам Президента Украины

Владельцев автомобилей попросили забрать свои машины. В противном случае они будут принудительно эвакуированы.

В этот период заезжать на территорию перед зданием ЦИК можно будет только работникам комиссии и лицам, имеющим непосредственное отношение к работе ЦИК.