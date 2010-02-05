На закрытой шахте «Запорожская» нашли тела трех людей

На недействующий шахте № 153 (бывшая шахта «Запорожская») вблизи города Красный Луч Луганской области найдены тела трех мужчин, которые погибли в результате взрыва ночью 4 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, взрыв газо-воздушной смеси в горной выработке произошел в 02.00.

В результате взрыва погибли 4 мужчин. Один из них, 1976 г.р. умер по дороге в больницу. Тела трех погибших 1982, 1981, 1977 г.р. были найдены на горизонте 980 метров в 6-м шахтном стволе и подняты на поверхность вчера в 19.30.

Причины пребывания людей в выработке, а также взрыва устанавливаются.