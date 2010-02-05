Эксперты назвали причины смерти Бриттани Мерфи

Бриттани Мерфи умерла в результате несчастного случая. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказали коронеры Лос-Анджелеса. Как сообщает AFP, причиной остановки сердца актрисы стала многократная передозировка лекарственных препаратов на фоне пневмонии и железодефицитной анемии.

Представитель коронера в интервью Associated Press отказался сообщить, какие именно лекарства вызвали смерть актрисы, однако сообщил, что все они отпускаются по рецепту.

Полный отчет о вскрытии тела Мерфи будет представлен через две недели, пишет Los Angeles Times.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что смерть актрисы, по всей видимости, была вызвана употреблением медицинских препаратов или наркотиков.

В то же время вдовец Бриттани Мерфи Саймон Монджак (Simon Monjack) обвинил в смерти своей жены кинокомпанию Warner Brothers. По его словам, сердечный приступ у Мерфи мог случиться из-за переживаний, связанных с тем, что незадолго до этого Warner Brothers не дала актрисе роль в продолжении мультфильма "Делай ноги" (Happy Feet).

Голливудская актриса Бриттани Мерфи скончалась в воскресенье, 20 декабря, в Лос-Анджелесе. Обнаружив бездыханное тело актрисы, ее мать вызвала скорую, однако врачам не удалось спасти Мерфи.

Сообщалось также, что в доме Мерфи были найдены многочисленные упаковки с лекарствами, среди которых были обезболивающие и психотропные препараты.

Лента.ру