На стадионе Металлист открылось отделение банка

На харьковском стадионе «Металлист» открыто отделение УкрСиббанка специально для обслуживания гостей Евро-2012, которые приедут со всей Европы, и украинских болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, совладелец УкрСиббанка BNP Paribas Group, генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 и президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ на пресс-конференции, посвященной открытию этого отделения, заявил, что Стадион «Металлист» и УкрСиббанк готовы принять Евро-2012.

«Вслед за открытием стадиона открывается отделение банка, и мы имеем целью полностью удовлетворить потребности людей, которые будут посещать город и стадион в ходе подготовки и проведения Чемпионата. География болельщиков будет расширяться, и европейцы смогут решать финансовые вопросы к Евро-2012», – сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом бизнесмен выразил удовлетворение, что у него «есть такой серьезный партнер как одна из крупнейших финансовых групп мира, заработавшая, в частности, в 2009 году 5 миллиардов евро».

Председатель Наблюдательного Совета Укрсиббанка BNP Paribas Group Жан-Франсуа ВАРЛЕ и начальник Восточного регионального департамента банка Геннадий ПИОНТКОВСКИЙ, принявшие участие в пресс-конференции, отметили, что «в самом центре футбольных сражений» клиентам будет предоставляться полный комплекс финансовых услуг.

Они сообщили, что одной из важных особенностей нового отделения УкрСиббанка, является мини-банк, который работает круглосуточно и наряду с обычными функциями банкомата позволяет пополнять счета наличностью, погашать кредит, осуществлять денежные переводы, вносить средства на депозит без использования карты.

«УкрСиббанк основан в Харькове, и звезды логотипа BNP Paribas, известного более чем в 80 странах, приветливо встретят европейских болельщиков в этом городе. Мы гордимся этим и рады нашему партнерству, как и гордимся своей причастностью к стадиону и Евро-2012, открытием отделения и запуском нового продукта – карты болельщика», - сказал Ж. ВАРЛЕ.

Г.ПИОНТКОВСКИЙ уточнил, что в ближайшее время в новом отделении планируется выпустить пластиковую карточку «Карта фаната» для болельщиков ФК «Металлист» – классическую банковскую карточку международных платежных систем с ярким узнаваемым логотипом ФК «Металлист».

Справка УНИАН. АО «УкрСиббанк» (зарегистрирован 18 июня 1990 г). По состоянию на 01.01.2010 г.: чистые активы – 46,3 млрд. грн., капитал – 7,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 38,0 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 6,4 млрд. грн., средства физлиц – 9,8 млрд. грн. Региональная сеть в Украине – 750 отделений. 81,42% акций «УкрСиббанка» принадлежит BNP Paribas Group.

BNP Paribas – один из 6 крупнейших банков мира. Присутствует в Европе во всех направлениях деятельности. Занимает ведущие позиции в трех сегментах: розничный, корпоративный и инвестиционный бизнес, инвестиционные решения.