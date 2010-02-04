Совершено покушение на директора Одесского похоронного бюро

В Одессе совершено покушение на директора городского похоронного бюро Николая ПЕСТРУЕВА.

Как сообщила УНИАН начальник отдела взаимодействия со СМИ горуправления милиции Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, самодельное взрывное устройство, реагирующее на движение, сработало, когда Н.ПЕСТРУЕВ подходил к двери своего офиса сегодня во дворе 2-этажного дома №40 по Греческой улице, рядом со зданием Приморского РОВД Одессы.

Как установили специалисты-взрывотехники, взрывное устройство было соединено с силовым кабелем под аркой здания. От взрыва в окнах здания вылетели стекла, повреждена правая сторона здания.

По словам Т.ХМЕЛЬНИЦКОЙ, Н.ПЕСТРУЕВА «с многочисленными ранениями госпитализировано - ему сделана хирургическая операция».

Возбуждено уголовное дело по ст. 15 (покушение на преступление) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проинформировала Т.ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Прибывший на место происшествия начальник горуправления милиции Эдуард ДОБРЫНИН от комментариев отказался, а мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ высказал сожаление, что "этот факт совпал с тем, что Одесса была объявлена самым комфортным из крупных городов Украины».

«Впрочем, - добавил Э.ГУРВИЦ, - может, это и не случайное совпадение, а кому-то хочется испортить впечатление от принятого в Киеве решения и создать атмосферу неуверенности и страха в Одессе. Не секрет, что сегодня к власти в Одессе рвутся уголовники, которые не остановятся ни перед чем».

Вместе с тем мэр выразил уверенность в том, что организаторы и исполнители взрыва будут найдены.