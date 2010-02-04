Кредитный рейтинг США может быть снижен
07:47, 04 февраля 2010Общество
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Moody`s предупреждает
Международное рейтинговое агентство Moody`s предупредило, что США могут лишиться наивысшего рейтинга кредитоспособности Aaa в случае, если правительство продолжит финансировать свои бюджетные расходы за счет увеличения долгов, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.
Сегодня палата представителей конгресса США должна принять решение о повышении предельной суммы задолженности на 1,9 трлн долл. - до 14,3 трлн. Ранее эта мера была одобрена сенатом. Дефицит бюджета по итогам прошлого финансового года, который закончился в сентябре 2009г., составил 1,42 трлн долл.
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