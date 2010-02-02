Королевская: на Донбассе депрессивны не только малые города

Ограничение в 50 тысяч человек для предоставления административно-территориальным единицам статуса территории перспективного развития не позволит применить инструментарий нового законопроекта Министерства экономики для всех депрессивных территорий Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала председатель комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя проект закона «О территориях перспективного развития».

«В целом законопроект является прогрессивным шагом в деле решения проблем депрессивных территорий и должен быть поддержан. Однако некоторые его нормы необходимо будет доработать», - отметила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сложившаяся за 18 лет ситуация в Донбассе превратила в регионы экономического бедствия не только маленькие города, но и относительно крупные населенные пункты. «Подобное ограничение поставит крест на возможности реанимировать экономику таких депрессивных городов, как Стаханов и Брянка, где численность населения превышает 50 тысяч человек. А ведь именно эти города могут преодолеть депрессию путем получения статуса территорий перспективного развития», - убеждена она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, законопроект должен также предусматривать нормы о регулировании целевого использования льгот на территориях перспективного развития, и не превратили бы их в «зоны легальной контрабанды». «Развитие СЭЗ, ТПР и индустриальных парков – единственно возможный путь стимулирования развития экономики в слаборазвитых регионах. Об этом свидетельствует опыт Китая, Южной Кореи, ЕС. Поэтому наша ключевая задача – сформировать законодательный механизм, который позволит эффективно запустить экономику проблемных регионов», - подчеркнула глава комитета ВР.