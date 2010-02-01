Во время охоты убили егеря

Возле села Ватажковое Полтавского района в лесном массиве охотник убил егеря.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, группа охотников в воскресенье с утра вышла в лес. Во время перезарядки ружья один из охотников, 53-летний предприниматель, случайно нажал на курок, и заряд дроби попал 38-летнему егерю в шею. Рана оказалась смертельной.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК Украины "убийство по неосторожности".